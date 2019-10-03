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 Минэкономики отказалось от практики согласования объемов экспорта зерна с аграриями

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и участники зернового рынка подписали Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна в 2019-2020 маркетинговый год.

Согласно подписанному документу, Минэкономики, а также представители бизнес-ассоциаций и объединений аграриев, мукомольных и хлебопекарских предприятий договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью обеспечения продовольственной безопасности и избежания применения экспортных ограничений, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается в сообщении, подписание такого Меморандума происходит уже девятый год подряд, однако в этом году документ подписан без приложения и заблаговременного утверждения предельного объема экспорта зерна.

"В рамках Меморандума мы закрепили общую стратегию по обеспечению прогнозируемого режима экспорта зерна. В этом году договорились не фиксировать конкретный объем зерновых, однако каждый последний понедельник месяца будем проводить совместную встречу с представителями рынка и оценивать показатели. Такой динамический алгоритм сотрудничества позволит не устанавливать параметры, которые будут актуальны через несколько месяцев. Вместо этого мы вместе будем постоянно актуализировать данные и при необходимости реагировать",– прокомментировал подписание меморандума заместитель министра Тарас Высоцкий.

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Среди прочего, подписанный документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, поиск компромиссных решений, обмен информацией и осуществления мониторинга зернового рынка.

Ожидается, что Меморандум будет содействовать обеспечению прогнозируемости и ритмичности экспорта зерна, а также обеспечению пропорциональной нагрузки на инфраструктуру, в частности, железнодорожную.

Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2020 года.

По данным Минэкономики на 2 октября, с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 13,8 млн тонн зерновых культур, что на 4,6 млн тонн больше, чем на соответствующую дату прошлого маркетингового года. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур 81,1 тыс. тонн, что на 33,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151915
 
 
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