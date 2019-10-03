 Потребление интернет-трафика в школах с началом учебного года выросло на 75%, – "Укртелеком"

Об этом говорится в сообщении "Укртелекома", передает БизнесЦензор.

"Укртелеком" сравнил объемы потребленного трафика в течение последних двух месяцев (август-сентябрь) в сотнях школ Украины. Как свидетельствуют данные, педагоги активно пользуются скоростным интернетом.

В среднем в сентябре одна школа, подключенная к сети оптического интернета (Gigabit Passive Optical Network), использовала более 400 Гб трафика. Если сравнивать с августом, образовательные учреждения стали потреблять на 75% больше трафика с началом учебного года.

В целом оптический интернет от "Укртелекома" выбрали уже более 300 учебных заведений во всех областях. Преимущественно это школы, в частности, опорные, лицеи и колледжи в районных центрах, небольших городах или поселках. Педагоги предпочитают скоростной интернет на скоростях до 50 Мбит/с и до 100 Мбит/с.

При этом значительное количество учебных заведений - преимущественно колледжи и лицеи - потребляет более 1000 Гб в месяц. Об этом написал в Facebook директор департамента по связям с общественностью "Укртелекома" Михаил Шуранов, сообщает LIGA.net.

По мнению Шуранова, потребление интернета учебными заведениями в среднем незначительное, если его сравнивать с потреблением обычным домохозяйством. Это, в свою очередь, до 170 Гб в месяц.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram