 Выход на IPO станет целью "Укрзализныци" на ближайшие несколько лет, – Кравцов

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Прощай, последняя серьезная преграда, которая мешала нам привлекать крупных инвесторов для модернизации "Укрзализныци". Нам теперь прямая дорога к IPO. Вчера "Укрзализныцю" исключили из перечня предприятий, запрещенных к приватизации. Это не аукцион, где будут выкрикивать что-то вроде: "Укрзализныця" продается. Кто даст больше? Это означает, что у нас будет возможность привлекать средства, необходимые для имплементации Стратегии развития от крупнейших мировых инвесторов", - написал Кравцов.

По его словам, по базовому сценарию, на ближайшие 5 лет необходдимо минимум 150 мрлд грн.

"И главное. IPO - это наша стратегическая цель на ближайшие несколько лет. Это наиболее оптимальный инструмент для привлечения больших объемов инвестиций, который не создает долговой нагрузки для компании. Плюс к этому - улучшение стандартов корпоративного управления в компании", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект 1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой.

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