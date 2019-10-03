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 "Укрзализныця" запустит новый скоростной поезд из Киева в Херсон

К концу 2019 года "Укрзализныця" запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев - Херсон.

Об этом во время поездки в Херсон сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, потому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда "Интерсити" и ночной поезд", – сообщил Кравцов.

В компании напомнили, что в сообщении Киев - Херсон сейчас уже курсируют скоростной поезд "Интерсити" №766 и ночной пассажирский поезд №102.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151906
 
 
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