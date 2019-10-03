 Зеленский назначил новым секретарем СНБО политика из Луганска

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №733/2019 от 3 октября обнародован на официальном сайте главы государства.

В то же время другим своим указом №732/2019 президент освободил Данилова от должности заместителя секретаря СНБО, которую он занимал с 23 июля.

Алексей Данилов известен как народный депутат V созыва (2006-2007 годы) от "Блока Юлии Тимошенко". В сентябре 2007 года баллотировался в народные депутаты Украины от "Партии вольных демократов", №6 в списке.

В 1994 -1997 годах возглавлял Луганский горсовет, в феврале - ноябре 2005 года был главой Луганской облгосадминистрации.

Как сообщалось, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Данилюк назвал одной из главных причин его отставки ситуацию с возможной отменой национализации "Приватбанка", а также конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Напомним, Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года по май 2018 года и непосредственно участвовал в процессе национализации "Приватбанка".

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