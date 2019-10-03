 Ernest Airlines с октября сократил частоту полетов из Львова в Рим

Об этом со ссылкой на сообщение Львовского аэропорта сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Рейсы ERN 237/238 (Рим-Львов-Рим) aвиакомпании ERNEST отменены в связи с отменой слотов. Отменены рейсы по средам, но они и в дальнейшем будут происходить по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Позже в аэропорту уточнили, что речь идет об оптимизации расписания перевозчика до конца зимнего периода.

Билеты Львов-Рим на сайте Ernest в данный момент до конца марта действительно доступны только на понедельники и пятницы.

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