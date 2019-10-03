 Citi оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3,4%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В аналитическом отчете банка, выпущенном в конце сентября, отмечается, что после победы Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" на президентских и парламентских выборах, в Киеве царит чувство осторожного оптимизма" и предпринимаются реальные усилия, чтобы воспользоваться уникальным окном возможностей и быстро продвигаться с ключевыми законодательными инициативами.

Citi указало также на высокие амбиции нового премьера Алексея Гончарука и его правительства ускорить экономический рост до 5% в 2020 году и 7% в 2021-2024 годах за счет разблокирования экономического потенциала Украины путем "мини-Бальцерович, мини-шоковой" терапии. Среди важных инициатив аналитики выделили новый список для крупномасштабной приватизации и законопроекты о земельной реформе, о концессиях, а также законопроекты, стимулирующие иностранные инвестиции и облегчающие увольнение и наем работников.

"С окончанием выборов, прохождением политической турбулентности и, что более важно, возобновлением сотрудничества с МВФ, НБУ прогнозирует большой цикл снижения ставки: до 14% к концу этого года и 9% к концу 2020 года. Это кажется нам достаточно амбициозным, так как мы видим ставку к концу 2020 года на уровне 12,00%", – указано в обзоре, в котором прогноз ставки на конец этого года составляет 16% по сравнению с 16,5% сейчас.

По мнению аналитиков Citi, новое правительство должно найти общий язык с Международным валютным фондом и заключить трехлетнее соглашение EFF на $5-6 млрд, включающее структурные меры, в том числе земельную реформу и широкомасштабную приватизацию, что также обусловит дальнейший экономический рост в Украине.

Банк прогнозирует незначительное увеличение внешнеторгового дефицита с $12,6 млрд в прошлом году до $13,2 млрд в этом и $13,5 млрд в следующем, сохранение дефицита текущего счета $4,3 млрд в этом и небольшое его расширение до $4,7 млрд в следующем. Однако благодаря росту ВВП в относительном выражении дефицит текущего счета сократится с 3,3% ВВП в прошлом году до 2,9% ВВП в этом и следующем годах, считают эксперты.

По их мнению, курс гривни к доллару в этих условиях будет постепенно снижаться (ориентировочно на 0,6 грн за квартал) и составит около 26,03 грн/$1 на конец этого года и 28,43 грн/$1 – на конец следующего.

С учетом таких оценок в номинальном выражении ВВП Украины может вырасти со $131 млрд в прошлом году до $152 млрд в этом и $162 млрд – в следующем, а госдолг соответственно снизится с 60,9% ВВП до 57,2% ВВП и 54,5% ВВП (в том числе внешний – с 39,3% ВВП до 36,2% ВВП и 33,9% ВВП).

Аналитики Citi полагают, что инфляция по итогам этого года сократится до 7,4%, а по итогам следующего – до 6,4%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram