 Рада приняла новый закон о концессии

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1046 во втором чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 257 народных депутатов.

Как пояснила перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, законопроект призван унормировать вопросы концессии, которые сейчас регулируются четырьмя различными законами, противоречащими друг другу.

В Главном экспертном управлении Верховной Рады раскритиковали подготовленный ко второму чтению законопроект, указав, что отдельные его положения не соответствуют и не согласуются с нормами Конституции и ряда других законов Украины, а также не учитывают правовые позиции Конституционного Суда Украины.

В частности, в своих выводах ГНЭУ указывает на наличие существенных коррупционных рисков при предусмотренной законом процедуре избрания (замены) концессионера путем проведения "прямых переговоров" вместо конкурса.

Также отмечает несоответствие заложенного в проекте механизма предоставления финансовой поддержки концессионеру, возмещения инвестиционных затрат за счет средств государственного и местного бюджетов самой природе концессии и инвестиционной деятельности, которые являются формами реализации предпринимательства и осуществляются на собственный риск.

"По нашему мнению, в проекте имеется существенный дисбаланс между нормами, защищающими интересы потенциальных концессионеров, их кредиторов, международные финансовые учреждения, и нормами, направленными на защиту национальных государственных интересов", – отмечается в выводах ГНЭУ.

Так, законом предусмотрено возмещение концессионеру части инвестиций в случае досрочного прекращения концессионного договора в связи с нарушением концессиедателем обязательств по такому договору или в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, установлено, что концессионный договор "должен предусматривать получение концессионером платы за общественно значимые услуги", а вот платежи концессионера в пользу концессиедателя только "могут быть предусмотрены".

При этом договор концессиедателя с международной финансовой организацией может содержать обязательства по полной или частичной компенсации расходов международной финансовой организации, связанных с привлечением советников, за счет бюджета, а также положение о компенсации расходов в случае отказа концессиедателя от проведения концессионного конкурса.

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Закон также устанавливает, что в случае принятия государственными органами или органами местного самоуправления решений, нарушающих права концессионеров, убытки, причиненные им в результате принятия таких решений, подлежат возмещению в полном объеме.

"В то же время в проекте отсутствует определение приоритетных сфер, в которых признается целесообразной передача объектов в концессию; не установлены требования к проектам, которые должны реализовываться концессионерами; не установлено достаточных ограничений по объектам, которые могут быть переданы в концессию; отсутствуют требования о возмещении убытков, причиненных концессионерами и тому подобное", – сказано в выводах парламентских экспертов.

"По нашему мнению, отсутствие прозрачности в вопросах, связанных с выбором концессионеров, является коррупционным фактором и не будет способствовать доверию участников рынка и гражданского общества к власти", – констатируют в ГНЭУ.

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