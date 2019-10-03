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 Нацбанк продал центральный офис ликвидируемого "Экспобанка" за 45 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) продал два объекта недвижимого имущества, расположенных по адресу: Киев, ул. Дмитриевская, 18/24, которые находятся в залоге НБУ по кредитам рефинансирования ликвидируемого ПАО "КБ "Экспобанк".

Аукционы по продаже объектов состоялись 20 сентября в системе "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Первый объект площадью 2374,1 кв.м оснащен всеми инженерными системами, необходимыми для функционирования офисного помещения. Второй объект – это нежилые помещения 1-2 этажей общей площадью 1070,6 кв. м, которые сдаются в аренду.

"В ходе оживленных торгов цена на первый объект выросла с 44,4 млн грн до 45,3 млн грн, а на второй объект – с 13,8 млн грн до 20,7 млн грн (с НДС). Итак, в результате проведенных аукционов указанные объекты недвижимого имущества удалось реализовать всего за 66 млн грн, что на 7,7 млн грн больше начальной стоимости", – отмечается в сообщении.

Средства, полученные от продажи недвижимости, будут направлены на погашение задолженности ПАО "КБ "Экспобанк" по кредитам рефинансирования.

Согласно данным системы ProZorro, покупателем первого объекта стало ООО "Фонд агропромышленного развития Украины", бенефициаром которого в реестре указан Алексей Пышный. Второй объект приобрело ООО "ИС-Сервис" Владимира Белявского.

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Как сообщалось, в июне 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических продал помещения на первом и четвертом этажах двенадцатиэтажного здания главного офиса ликвидируемого "Экспобанка" в Киеве по ул. Дмитриевская, 18/24 за 30,7 млн грн.

Обанкротившийся "Экспобанк" связывали с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым.

Фонд гарантирования вкладов ввел в "Экспобанк" временную администрацию 25 сентября 2014 года. 22 января 2015 года Нацбанк отозвал лицензию "Экспобанка" и начал процедуру ликвидации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151865
 
 
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