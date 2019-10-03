 Рада одобрила законопроект бывшего топ-менеджера Коломойского о статусе Киева

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2143-3 в первом чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 244 народных депутата.

Авторами законопроекта на сайте парламента указан ряд депутатов из фракции "Слуга народа", в том числе бывший глава телеканала "1+1" Игоря Коломойского Александр Ткаченко, который претендует на должность мэра Киева.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается восстановить районные советы в городе Киеве из 20 депутатов каждый, разделить должности и полномочия Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации и сократить количество депутатов Киевского городского совета со 120 до 80 человек.

В законопроекте также предусмотрено внесение изменений в закон "О местных выборах" (в части проведения выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета, районных советов в Киеве).

Кроме того, документом предложено определить административно-территориальное устройство города Киева, правовой статус Киевского магистрата, Киевского городского головы, заместителя Киевского городского головы по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы - управляющего делами Киевского городского магистрата, заместителя Киевского городского председателя - главного архитектора города Киева, предусмотреть функционирования Ратуши как единого окна предоставления услуг и тому подобное.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады высказало ряд замечаний к положениям законопроекта и предложило вернуть документ на доработку с обязательным пересмотром его концептуальных основ.

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Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Кличко заявил, что попытка таким образом изменить власть в столице незаконна, так как в 2003 году Конституционный суд четко определил, что главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное Киевским городским головой.

Кличко также обвинял главу Офиса президента Андрея Богдана в давлении и требовании согласовывать действия столичных властей с другом и партнером главы ОП Андреем Ваврышем и Александром Ткаченко – бывшим многолетним главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

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