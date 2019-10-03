 Microsoft возобновит производство смартфонов. ВИДЕО

Компания представила на мероприятии в Нью-Йорке в среду складной телефон Surface Duo, который также можно использовать как планшет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Смартфон будет работать на операционной системе Android от компании Google.

Новый телефон будет состоять из двух экранов с диагональю 5,6 дюйма (свыше 14 сантиметров), которые раскладываются в планшет с диагональю 8,3 дюйма (более 21 см). На каждый из экранов можно вывести собственное изображение или использовать один из них в качестве клавиатуры для открытого на другом дисплее приложения. Смартфон также поддерживает работу со стилусом.

Глава отдела продуктов компании Панос Панай заявил в ходе презентации, что одним из основных преимуществ смартфона станет возможность вести видео-чат на одном экране, одновременно пользуясь интернет-браузером на другом.

Microsoft teased a new phone at its annual Surface press event. The new device, called the Surface Duo, is foldable with two 5.6-inch displays side by side and works with Android. https://t.co/8gfr8w62US pic.twitter.com/DBYsGQrri3 — CNN (@CNN) October 2, 2019

Кроме того, Microsoft представила складной планшет Surface Neo с двумя экранами по 9 дюймов, который также должен появиться в конце 2020 года. Он поддерживает съемную клавиатуру, которая устанавливается прямо на второй дисплей, что превращает устройство практически в обычный ноутбук.

Программное обеспечение в виде новой ОС Windows 10X реагирует на подключение клавиатуры и активирует особый режим дисплея под ней, в результате чего он начинает работать в качестве тачпада.

Напомним, Microsoft вышла из бизнеса по производству смартфонов в конце 2017 года после неудачи в попытке занять долю на этом рынке, в том числе за счет покупки телефонного подразделения Nokia.

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