 Подконтрольный Ахметову Днепровский меткомбинат останавливает производство (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижение показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", – сказано в сообщении.

"С целью сокращения текущих расходов комбината, а также для сохранения рабочих мест администрация предприятия приняла решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ДП-12 – в доменном цехе, кислородный конвертор №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном", –уточнили на предприятии.

Согласно сообщению, обслуживающий данные производственные участки персонал частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой.

ДМК напоминает, что всего на комбинате работает около 9,5 тыс. чел.

Как сообщили на предприятии агентству Интерфакс-Украина, "Днепровский металлургический комбинат" по итогам января-сентября 2019 года увеличил выпуск проката, по оперативным данным, на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,86 млн тонн, выплавку стали – на 4,6%, до 1,86 млн тонн, но снизил чугуна – на 6,4%, до 1,68 млн тонн.

В том числе в сентябре ДМК произвел 114 тыс. тонн проката и по 129 тыс. тонн стали и чугуна, тогда как в предыдущем месяце – 171 тыс. тонн проката, 168 тыс. тонн стали, 169 тыс. тонн чугуна.

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Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая открыл производство по делу о банкротстве "Днепровского металлургического комбината" (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Перед этим в мае совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В июле 2017 года гендиректором Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), назначен бывший генеральный директор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

В конце 2016 года "Метинвест" Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.

Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колониипо обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который также добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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