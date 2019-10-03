 Национальный фонд Норвегии продаст акции нефтяных компаний на $6 миллиардов

Как сообщает Bloomberg, такое предложение фонд вынес еще в 2017 году, и оно шокировало рынки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тогда предлагалось распродать бумаги на $40 млрд с целью снижения рисков для Норвегии, связанных с возможным падением цен на нефть и природный газ. В последствие объем был скорректирован в сторону снижения в рамках политического компромисса, призванного защитить крупнейшие нефтяные компании мира.

По данным на середину сентября, в портфеле фонда находились акции 95 нефтегазовых компаний, на них приходилось 0,8% инвестиций.

Правительство страны заявило, что фонд будет избавляться от них "постепенно с течением времени".

На конец 2018 года наиболее значительными были вложения фонда в акции ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum и CNOOC.

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Общая стоимость активов норвежского госфонда на 2 октября превышает 9,66 трлн крон ($1,06 трлн). Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире, он владеет пакетами акций более чем 9 тыс. компаний.

Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (холдинговая компания Google) и Royal Dutch Shell.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

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