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 Реестр крупных налогоплательщиков увеличился на 187 предприятий

Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2020 год.

Соответствующий приказ №98 подписан 26 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Согласно данным налоговой, в 2020 году количество крупных плательщиков составит 1660, что на 187 или на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

В перечень крупных плательщиков включаются те, у кого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превысил 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов и платежей, уплаченных в госбюджет за тот же период превысила 1 млн евро (из них налоговых платежей не менее 500 тысяч евро).

По данным Налоговой службы, за январь-сентябрь 2019 года в бюджет поступило 331,1 млрд грн налоговых поступлений, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151841
 
 
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