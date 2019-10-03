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 Нацбанк потратил на сдерживание падения курса гривни $200 миллионов за три дня

Интервенции Национального банка Украины (НБУ) по продаже валюты межбанковском рынке для сглаживания колебаний курса гривни на этой неделе составили $200 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько возрос. Однако такие колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами", – прокомментировали ситуацию в НБУ.

Нацбанк отметил, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом в отдельные периоды в течение этого года курс гривни также колебался в сторону ослабления. В частности, такая ситуация наблюдалась в марте, затем в конце мая - начале июня, после чего начинался обратный тренд.

В НБУ подчеркнули, что объем международных резервов, который в последние месяцы колеблется в пределах $21-22 млрд, является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", – отметил регулятор.

Нацбанк напомнил, что его роль на валютном рынке – сглаживать значительные колебания (как в одну, так и в другую сторону), которые могут быть вредными для экономики.

Так, благоприятная ситуация на валютном рынке в сентябре позволила Нацбанку пополнить международные резервы на $930 млн благодаря валютным интервенциям по покупке валюты. С начала этого года чистая покупка валюты составила около $3,7 млрд, что почти в 1,4 раза больше, чем за 2017-2018 годы в целом. При этом валютные интервенции Нацбанка не противодействовали рыночным тенденциям, и курс гривни с начала года укрепился более чем на 10%.

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В НБУ пояснили, что возможности для увеличения покупки в этом году обусловлены появлением новых фундаментальных факторов: прежде всего, устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый госдолг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине.

Нацбанк также отметил, что темпы роста экспорта даже превышают темпы роста импорта, если не учитывать в статистической отчетности льготное растаможивание "евроблях", успешно пройдены периоды пиковых внешних выплат по госдолгу в мае и сентябре, а взвешенная фискальная и жесткая монетарная политики постепенно приближают инфляцию к целевому уровню в 5%, который, по прогнозам Нацбанка, будет достигнут уже в следующем году.

Как сообщалось, за первые три дня текущей недели официальный курс гривни снизился на 3,2% – до 24,8598 грн/$, вернувшись к уровню середины сентября. В то же время с начала года укрепление национальной валюты Украины составляет 10,2%, а нынешний ее курс соответствует уровню августа 2016 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151837
 
 
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Ну звичайно, після усіх скандальних вітівок преЗедента, а також "формул" лаврова люди набагато більше очікують кризи та падіння грн.
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куда бы моника шмаркля не совала свой нос - везде провалы. Казалось бы - оно пришло в НБУ, испортило воздух.. проветрили и порядок? Ан нет.. курс гривны тут же рухнул..

пля, главное не пускать эту зеленую шмарклю на АЭС... нафиг Украине второй Чернобыль?
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После 73% на выборах, тут уже не Чернобыль надо, а ****, тотальную ядерную бомбардировку. Кроме западных областей естественно.
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200 миллионов долл. за три дня при пополнении "резервов" на 930 миллионов долл. за три месяца ! За две недели весь "жирок" что накопили спустим и начнем "пополнять" резервы гривни, по курсу 34,8 за доллар... Нацбанк потратил на сдерживание падения курса гривни $200 миллионов за три дня - Цензор.НЕТ 5092
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скорей бы уж.
У меня попкорн стынет, зря я что ли место в первом ряду занимал.
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