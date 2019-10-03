 На Винниччине 5 тысяч компаний подписали договоры на обслуживание газовых сетей

Из них на 3,3 тыс. объектов обслуживание сетей на договорных началах осуществляет АО "Винницагаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении подчеркивается, что газовые сети предприятий, учреждений и организаций региона, потребляющих природный газ, обеспечены техническим обслуживанием в соответствии с требованиями законодательства в условиях свободного рынка. Компания постоянно взаимодействует с каждым клиентом.

"По каждому объекту составлены акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Таким образом, четко определена точка, в которой за состояние сетей отвечают владельцы, и где начинается зона ответственности Оператора ГРС", – пояснил директор по капитальному строительству "Винницагаза" Василий Яворовский.

Техническое обслуживание систем газоснабжения предусматривает их осмотр, приборное обследование, проверку и испытание на плотность, проверку работы средств безопасности, устранение утечек и техническое обслуживание составляющих систем газоснабжения (газопроводов, отключающих устройств, изолирующих фланцевых соединений, газорегулирующего и газопотребляющего оборудования) и др.

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"Винницагаз" также обращает внимание всех субъектов хозяйствования, которые намерены газифицировать собственные объекты или уже находятся в стадии газификации, на необходимость обеспечения надлежащего технического обслуживания сетей. Такие услуги предоставляются на условиях свободного рынка.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Объемы распределения газа компанией составляют 781,98 млн кубометров в год.

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