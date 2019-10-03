[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.91 27.08
 Энергетика
  218  0
Все про:нефть (2482) цены (1130) Brent (1073)

 Цены на нефть упали ниже $58 за баррель

Фьючерсы на нефть утром в четверг торговались разнонаправленно после падения на предыдущей сессии, на фоне опасений об ухудшении перспектив мировой экономики.

Фьючерсы на Brent утром четверга снизились на 0,21% – до $57,57 за баррель после падения на 2% на предыдущей сессии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли 0,08% – до $52,68 за баррель, потеряв 1,8% в среду.

Читайте также: Лукашенко пригрозил с помощью Украины отказаться от российской нефти

Как отмечает агентство, по настроениям инвесторов на предыдущей сессии ударили данные, указавшие на больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 27 сентября, на 3,10 миллиона баррелей до 422,64 млн баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151832
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Кабмин парламент правоохранительные органы Россия США Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх