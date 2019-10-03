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Все про:Кабмин (3463) назначение (421) Укравтодор (334) Госкино (9)

 Кабмин назначил временных руководителей "Укравтодора" и Госкино

Кабинет министров на заседании 2 октября назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Олега Федоренко.

Как сообщает пресс-служба госагентства, Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли, передает БизнесЦензор.

До назначения на должность Олег Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог "Укравтодора", ранее – в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП "Киевский облавтодор".

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин также решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства по вопросам кино на руководителя юридического отдела агентства Юлию Шевчук.

В то же время правительство уволило с занимаемых должностей первого заместителя главы Госкино Сергея Неретина и заместителя главы ведомства Сергея Недзельского.

Правительство также освободило Николая Кузьо с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции и Марины Лазебной – с должности председателя Государственной социальной службы.

При этом заместителями министра обороны назначены Алексей Марценюк и Алина Фролова.

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Как сообщалось, ранее Кабмин уволил Славомира Новака с должности главы "Укравтодора" и объявил конкурс на занятие этой должности.

В конце августа Кабинет министров уволил Пилипа Ильенко с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151823
 
 
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