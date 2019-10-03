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Все про:ВТО (132) пошлина (421) США (2389) авиакосмическая отрасль (94) Евросоюз (1951) Airbus (86)

 США введут пошлины на европейские самолеты

США после постановления Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары с 18 октября вводит в действие ряд подобных мер.

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словм неназванных представителей Минторга США, будут введены пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако не на авиационные запчасти.

Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сотрудник Минторга США объяснил агентству, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины, однако США воздержались от столь жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

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Как отмечает агентство, решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

Ранее ВТО признала незаконными субсидии США для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

После решения ВТО в среду представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151802
 
 
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