 Суд подтвердил законность ликвидации банка "Юнисон" беглого министра Клименко

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, суды подтвердили законность процедуры выведения банка "Юнисон" с рынка", – подчеркивается в сообщении.

Ранее, 30 мая, Окружной админсуд Киева удовлетворил иск миноритарных акционеров банка, и обязал Нацбанк вернуть "Юнисону" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

В частности, судебное решение было мотивировано тем, что НБУ отозвал банковскую лицензию в период действия постановления Ржищевского городского суда Киевской области от 8 июня 2018 года, которым в обеспечение иска было запрещено принимать решения об отзыве банковской лицензии у этого банка. Указанная постановление было отменено 21 февраля Киевским апелляционным судом.

"Однако несмотря на факт отмены постановления об обеспечении суд первой инстанции удовлетворил иск полностью", – отмечается в сообщнии.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Национальный банк обжаловал его в апелляционном порядке.

"Заслушав объяснения участников дела и изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о незаконности и необоснованности решения суда первой инстанции, и отменил его, приняв новое решение об отказе в удовлетворении иска полностью", – констатируют в НБУ.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

При этом 8 июля 2018 года решением Ржищевского городского суда Киевской области было удовлетворено заявление ЗАО "Страховая компания "Юнисон" об обеспечении иска и до решения дела по сути было запрещено принимать решения или совершать любые действия по ликвидации банка "Юнисон". Однако Киевский апелляционный суд 21 февраля 2019 года отменил это решение, указав, что не допускается обеспечение иска путем приостановления временной администрации или ликвидации банка.

Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности.

По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России.

По данным НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков.

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