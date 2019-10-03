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 Рада отменила перечень запрещенных для приватизации госпредприятий

Верховная Рада приняла закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1054-1 во втором чтени во время пленарного заседания в среду проголосовали 250 народных депутатов.

Законом признается утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" и вносятся изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации.

Также устанавливается, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины.

Кроме того, законом установлено, что процедура банкротства госпредпритий, которые не подлежали приватизации до его принятия, подлежат прекращению, кроме тех объектов, которые ликвидируются по решению собственника.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, главная цель принятого законопроекта – снять искусственные запреты для приватизации государственного имущества.

"Перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по закону 1999 года требует пересмотра, поскольку был сформирован на советских подходах определения государственной собственности и модель управления таким имуществом не могла обеспечить его эффективное использование", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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В свою очередь первый заместитель министра Павел Кухта отметил, что принятый законопроект открывает возможности не только для продажи, но и для корпоратизации предприятий.

"Ведь только при таких условиях можно рассматривать вопрос о продаже. Сегодня важно обеспечить дальнейшее существование этих предприятий в управлении эффективных собственников, которые обеспечат их развитие, модернизацию и создание условий труда с сохранением трудовых коллективов", – сказал заместитель министра.

В Минэкономики отмечают, что принятые новации не коснутся объектов, обеспечивающих национальную безопасность, предприятий, производящих вооружение для ВСУ, атомной энергетики, спортивных объектов, объектов связи, культуры, предприятий, обеспечивающих безопасность движения и навигации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151799
 
 
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 Топ комментарии
 
ох як вони поспішають, зєлєбені-моніці не довго залишилось, а беня ще нічого на офшор не оформив...
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А что, правительство не способно назначить на гос. предприятия эффективных руководителей? Так зачем нам такое правительство.
И опять начинается об необходимости эффективных собственников на гос. предприятия. У нас уже в минувшее время нашли "эффективных собственников" для большинства гос. предприятий. В том числе и наиэффективнейший Беня Коломойский. В результате обнищание народа. В политике орудовали и орудуют мошенники.
Не допустить прихватизацию гос предприятий и продажи земли. Только через референдум.
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Беня в кризис сейчас скупит все по дешевке.кризис - это возможность купить дорогие компании или недвижимость или что угодно за дешево!
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ох як вони поспішають, зєлєбені-моніці не довго залишилось, а беня ще нічого на офшор не оформив...
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Атомные тоже будут приватизированы? Я просто интересуюсь уже пора бежать или можно пока не спешить?
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Ну сколько будет этот Коломойский еще колотить? Он гражданин еще как минимум двух стран. Так пусть едет на Кипр или в Израиль и там колотит. Кошмар какой-то.
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там треба працювати, а тут бери шо хоч
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А что, правительство не способно назначить на гос. предприятия эффективных руководителей? Так зачем нам такое правительство.
И опять начинается об необходимости эффективных собственников на гос. предприятия. У нас уже в минувшее время нашли "эффективных собственников" для большинства гос. предприятий. В том числе и наиэффективнейший Беня Коломойский. В результате обнищание народа. В политике орудовали и орудуют мошенники.
Не допустить прихватизацию гос предприятий и продажи земли. Только через референдум.
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Вот это рефлекс, если в любом слове в заголовке есть корень "приват" - это сразу Коломойский
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У кого рефлекс? У бени? У бени конечно рефлекс на это.
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Зе мало чем отличается от Пороха. Он только более хитрый и нахальный чем Порох. Вернее не сам Зе хитрый, а Коломойский который является кукловодом для Зе.
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Беня в кризис сейчас скупит все по дешевке.кризис - это возможность купить дорогие компании или недвижимость или что угодно за дешево!
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Ну купит и что? Думаешь он сможет ими управлять? Просто лох занесет деньги, а потом ему предьявят покажи источники денег. Ну он и ****** в небытие.
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