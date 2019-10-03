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 Рада сократила финансирование ремонта автотрассы Одесса-Рени на 1 миллиард

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" в части перераспределения средств Дорожного фонда.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2039 в целом во время пленарного заседания в среду проголосовали 275 народных депутатов.

Целью разработки закона в пояснительной записке указано обеспечение эффективного использования средств государственного Дорожного фонда в части финансирования ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

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В частности, законом на 976,51 млн грн уменьшено финансирование по бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильной дороги М15 Одесса - Рени" и на 190 млн грн – по бюджетной программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно".

В то же время на 1,17 млрд грн увеличены расходы по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования годсударственного значения".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151797
 
 
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для чего нам те дороги...все деньги несите Бене
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