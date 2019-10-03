 НАБУ сообщило о подозрении столичному застройщику Микитасю (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"2 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Действия лица квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения", – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе САП, дело открыто в отношении экс-нардепа VIII созыва (группа "Воля народа"), бизнесмена Максима Микитася.

"Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога", – сообщили специализированной прокуратуре.

По данным следствия НАБУ, бывший депутат, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии.

Так, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,64 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В ведомстве напомнили, что в мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экскомандующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

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Как сообщалось, 19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Аллерова 14 мая по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии в сумме более 81 млн грн. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко 7 мая указом уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией.

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