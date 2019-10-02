 НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении 20 миллионами трем лицам в коррупционной схеме "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

"2 октября 2019 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем лицам о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн, на которые по решению следственного судьи был наложен арест и по другим решениям суда подлежали конфискации в доход государства. Речь идет о двух директорах и бухгалтере коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на АО "Укрзализныця", - сказано в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины ("Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации").

Как сообщается, летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, по которой государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас - филиал "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци") в течение 2014-2016 годов закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, которое в дальнейшем исполняло обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила свыше 13 млн грн.

Один из руководителей этих компаний признал свою вину - в марте 2017 года с ним заключено соглашение о признании виновности. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этой сделки, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства упомянутых 20 млн грн.

Экс-сотруднику филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в августе 2017 года обвинительный акт в отношении него направили в Соломенский районный суд Киева.

Во время следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Речь шла о более чем 20 млн грн, которые должны были обеспечить возмещение убытков. Однако, несмотря на эти решения следственных судей, вопреки требованиям законодательства Украины представители компаний отчуждали арестованные средства в пользу третьих лиц, чем обусловили недополучение в дальнейшем государственным бюджетом Украины причитающихся ему платежей на сумму свыше 20 млн грн.

О факте незаконного отчуждения 20 млн грн детективы НАБУ и прокуроры САП узнали только после получения уведомления от Государственной исполнительной службы о невозможности исполнения приговора суда в части конфискации в пользу государственного бюджета Украины средств по причине их отсутствия на счетах предприятий.

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