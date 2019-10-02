 Индекс ожиданий деловой активности растет третий месяц подряд, – НБУ

Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сентябре все сектора одобрили результаты экономической деятельности. Предприятия также ожидали роста объемов новых заказов, стоимости услуг подрядчиков и закупочных цен. Оптимистично были настроены компании, которые предоставляют услуги", - указано в итогах исследования.

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле этого года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пунктов.

По результатам опросов в сентябре, наиболее позитивно настроены компании, оказывающие услуги, и промышленные предприятия, для которых индекс составил соответственно 57,3 и 58,1.

Согласно отчету, наибольший прирост ИОДА произошел в сфере строительства – на 7,6 пунктов (до 56,2), в связи со значительным усилением положительных ожиданий предприятий относительно цен на продукцию, появлением ожиданий по поводу объема закупки сырья и материалов и оптимистичного настроя касательно увеличения количества работников в сфере.

На фоне общего повышения ИОДА показатель снизился на 1 пункт (до 54,5) в сфере торговли. Согласно результатам опросов, несмотря на высокие оценки относительно товарооборота, ожидания по поводу остатков товаров остаются пессимистичными.

В отличие от традиционного квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), фиксирующего показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики.

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