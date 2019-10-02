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 Microsoft запустила виртуальный рабочий стол, на который можно зайти с любых устройств

Американская корпорация Microsoft объявила, что теперь доступен Windows Virtual Desktop - виртуальный рабочий стол, на который можно зайти с любых устройств. С помощью облачной платформы Azure пользователи получили доступ ко всем возможностям Windows и Office.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Одной из особенностей сервиса стала поддержка нескольких сессий с помощью одного рабочего стола. На предварительный просмотр сервиса уже подписано свыше 20 тыс. компаний.

Windows Virtual Desktop запускается одновременно во всем мире, бета-тест проводился с сентября 2018 года в США. Для совершенствования виртуального рабочего стола Microsoft пользовалась наработками купленной компании FSLogix, благодаря которой, например, Outlook в облачной версии стал загружаться за пару секунд, а не почти минуту, как ранее.

Компании с лицензиями Windows 10 Enterprise и Windows 7 Enterprise получили доступ к облачному сервису бесплатно. Рабочие столы с Windows 7 будут поддерживаться до января 2023 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151740
 
 
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