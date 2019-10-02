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 В Google Maps появился режим инкогнито

Американская корпорация Google сообщила, что доступ к Google Maps теперь может осуществляться через режим инкогнито. При использовании карт в этом режиме любая информация не будет сохраняться в аккаунте. Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Инструмент активируется и отключается при помощи нажатия на фото профиля. При выключенном режиме Maps будут продолжать рекомендовать рестораны, предлагать маршруты и другие функции. На устройствах Android режим инкогнито начнет работать в ближайшие недели, впоследствии он также появится на устройствах iOS. Эту функцию компания анонсировала в мае на конференции разработчиков.

Ранее, в июле, Google выпустила обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито. Это означает, что теперь пользователи смогут бесконечно просматривать сайты с пейволлом и ограниченным количеством статей для ознакомления.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151738
 
 
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