 Объем внешнего долга развивающихся стран вырос на 5,3% в 2018 году, – Всемирный банк

Об этом сообщается в отчете Всемирного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом чистый приток заемных средств со стороны иностранных кредиторов упал на 28% - до $529 млрд.

Хотя в среднем долговая нагрузка стран с низким и средним уровнем доходов была, в среднем, достаточно умеренной, в нескольких государствах с 2009 года наблюдается ухудшение ситуации с задолженностью, отмечается в докладе. Доля развивающихся стран с соотношением долга к валовому национальному доходу (ВНД) ниже 30% сократилась до 25% по сравнению с 42% десятилетие назад. Одновременно с этим увеличилась доля стран с высоким показателем соотношения долга к экспорту.

"Чтобы ускорить рост своей экономики, многим развивающимся странам необходимо больше инвестиций, соответствующих их целям в области развития. Необходимо, чтобы принцип прозрачности долга распространялся на все виды государственных обязательств, как явных, так и подразумеваемых. Транспарентность - одна из ключевых составляющих привлечения большего объема инвестиций и эффективного размещения капитала; обе этих задачи крайне важны и для наших усилий по улучшению результатов в области развития", - заявил президент ВБ Дэвид Малпасс.

Увеличение общего объема долга развивающихся стран в прошлом году было связано с 15-процентным скачком показателя в Китае, что обусловлено ростом интереса инвесторов к активам, номинированным в юанях. Без учета 10 крупнейших заемщиков (Аргентина, Бразилия, КНР, Индия, Индонезия, Мексика, Россия, ЮАР, Таиланд и Турция) суммарная задолженность развивающихся государств повысилась на 4%.

В расположенных к югу от Сахары странах Африки (без учета ЮАР) объем долга в среднем в прошлом году вырос на 8%, при этом у более чем половины из них с 2009 года размер задолженности удвоился.

Чистый приток заемных средств от многосторонних учреждений-кредиторов подскочил на 86%, главным образом из-за поддержки Аргентины со стороны Международного валютного фонда. Без учета этого показатель в 2018 году практически не изменился относительно предыдущего года.

Объем выпуска облигаций развивающимися странами (основной источник привлечения внешнего финансирования для многих из них) сократился в 2018 году на 26% - до $302 млрд, что было обусловлено ростом неопределенности в мире, ухудшением ситуации на рынках капитала и снижением кредитных рейтингов. Вместе с тем, страны Африки к югу от Сахары без учета ЮАР выпустили бонды на рекордную сумму - $17 млрд.

Для эмитированных в прошлом году облигаций были характерны более длительные сроки обращения, и при всех размещениях сумма подписки превышала предлагавшийся к продаже объем выпуска, отмечается в сообщении ВБ.

Чистый приток финансовых средств (в форме как заемных средств, так и акционерного капитала) в страны с низким и средним уровнем дохода сократился в 2018 году на 19% - до $1 трлн. Без учета Китая, на долю которого приходились половина чистого притока заемных средств и 43% чистого притока акционерного капитала, чистый объем притока финансовых средств в развивающиеся государства упал на 28%.

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