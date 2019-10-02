 Нацбанк отсудил у Жеваго 1,5 миллиарда по долгу банка "Финансы и Кредит"

Как сообщает пресс-служба НБУ, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства с Нацбанком, передает БизнесЦензор.

Речь идет о договоре, который в 2015 году Константин Жеваго как владелец банка "Финансы и Кредит" заключил с Национальным банком, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности банка по кредитам рефинансирования перед НБУ.

В декабре 2015 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года.

"После того, как решение суда вступит в законную силу, Национальный банк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка", – подчеркивается в сообщении.

По данным НБУ, на сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,75 млрд грн.

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Как сообщалось, на минувшей неделе следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

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