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 Рада приняла закон о таможенных льготах для авторизированных операторов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1048 во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проголосовали 270 народных депутатов.

Целью принятия документа в пояснительной записке указано введение в Украине института уполномоченного экономического оператора (далее – АЭО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Согласно документу, статус авторизованного экономического оператора может получить предприятие-резидент, которое выполняет любую роль в международной цепи поставки товаров, которое соответствует ряду установленных законом критериев.

После получения такого статуса предприятие получает право применять ряд специальных упрощений при таможенном оформлении товаров, в частности, самостоятельное обеспечивать наложение пломб специального типа, использовать процедуру упрощенного декларирования и растаможивания товаров по их местонахождению.

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Кроме того, авторизованный экономический оператор может претендовать на выполнение таможенных формальностей в первоочередном порядке, на снижение степени риска автоматизированной системой таможенного оформления, на использование специально определенной полосы движения в пункте пропуска через государственную границу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151726
 
 
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