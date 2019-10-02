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 Кличко пообещал запустить движение транспорта по Шулявскому мосту в декабре. ФОТОрепортаж

На сегодняшний день на Шулявском мосту в Киеве идут подготовительные работы к установке конструкции моста на временные опоры. Подрядчики заверили мэра Киева Виталия Кличко, что в начале ноября конструкция уже будет установлена, а в конце декабря планируют открыть движение автотранспорта по новому мосту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Сегодня много спекуляций по этому строительству; звучат сомнения в том, что мост строится; некоторые утверждают, что путепровод якобы не построят вовремя. Поэтому от специалистов, от подрядчика я хочу услышать четкий ответ: мы успеваем осуществить необходимые работы, чтобы в конце декабря новым мостом уже двигался транспорт?" – обратился к строителям Кличко.

По словам подрядчиков, уже в начале ноября вся конструкция моста будет смонтирована на временных опорах.

Кличко пообещал запустить движение транспорта по Шулявскому мосту в декабре 01

"На сегодня собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий прогон – над проспектом Победы – мы планируем установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные", – отметил главный инженер компании "Северо-Украинский строительный альянс" Виталий Чеберяк.

Он добавил, что на время монтажа третьего прогона движение транспорта по проспекту Победы будут перекрывать.

Кличко пообещал запустить движение транспорта по Шулявскому мосту в декабре 02

Также, по словам подрядчиков, параллельно продолжаются работы по обустройству подпорной стены со стороны завода "Большевик". Ее длина – около 90 метров, высота – почти 8 метров. Сейчас на объекте работает 45 специалистов.

Представитель субподрядчика, генеральный менеджер голландско-украинской компании "Маммут-Украина" Руслан Сырбу, который также присутствовал на строительстве, заверил, что компания заинтересована в скорейшем выполнении работ, в которых задействована ее техника. Так, для эффективности и темпов работы на строительство моста в Киев из Нидерландов прибыл "мегадомкрат". Многофункциональные модульные платформы, которые двигаются в заданных направлениях и поднимают грузы до 2 тыс. тонн на высоту 20 метров. Также на путепроводе впервые в Украине будет работать гигантский монтажный кран.

Относительно сроков выполнения работ по возведению путепровода председатель совета директоров компании "Укрбуд" Юрий Пелых отметил, что строительство подобного моста за столь непродолжительное время происходит в Украине впервые.

Кличко пообещал запустить движение транспорта по Шулявскому мосту в декабре 03

"Быстрее, чем Шулявский, мосты в Украине еще не строились. И новые технологии, которые мы здесь используем, в нашей стране еще ни разу не применялись", – подчеркнул Пелых.

Мэр Киева отметил, что город выполняет свои обязательства перед подрядчиками и требует соблюдения сроков строительства важного инфраструктурного объекта столицы. Поэтому в конце декабря, как и планировали, движение транспорта по новому мосту должно быть открыто.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151722
 
 
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