 "Интерпайп" заключил соглашение с "БелАЗом" о поставке железнодорожных колес

Как сообщает пресс-служба "Интерпайпа", в рамках договора компании планируют нарастить объемы поставки ж/д колес из Украины в Беларусь до 6 тыс. штук в 2019 году и 20 тыс. штук в 2020 году, передает БизнесЦензор.

Основным потребителем этой продукции станет Могилевский вагоностроительный завод, который входит в структуру "БалАЗ-Холдинга" и является единственным производителем грузовых железнодорожных вагонов в стране.

В компании отмечают, что "Интерпайп" впервые будет осуществлять прямые поставки ж/д колес в адрес "БелАЗ-Холдинга", хотя украинская компания уже длительное время работает на рынке Беларуси, поставляя колеса Минскому и Гомельскому вагоноремонтным заводам, которые являются отделениями "Беларуской чыгунки" (БЧ).

При этом "Интерпайп" является давним партнером "БелАЗа" в части поставок труб для тяжелого машиностроения.

По словам гендиректора "Интерпайпа" Фади Храйбе, подписанию договора способствовало то, что летом Евразийская экономическая комиссия приняла решение о приостановке антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставки ж/д колес из Украины.

"Это стало позитивным сигналом для ж/д отрасли СНГ и позволило нам заключить долгосрочный контракт с одним из крупных потребителей белорусского рынка.

"Интерпайп" является давним партнером "БелАЗа" в части поставок труб для тяжелого машиностроения, поэтому расширение партнерства в сегменте ж/д колес усилит кооперацию между нашими компаниями. В то же время перспектива этого сотрудничества будет во многом зависеть от итогов нового расследования ЕЭК в отношении импорта ж/д колес из Украины", – сказал Фади Храйбе.

В свою очередь генеральный директор "БелАЗ-Холдинга" Петр Пархомчик отметил, что приостановка антидемпинговой пошлины позволила компании решить проблему с дефицитом железнодорожных колес.

"В 2018 году на филиале ОАО "БелАЗ" в г. Могилеве была запущена линия по производству колесной пары. Однако мы столкнулись с острым дефицитом цельнокатаных колес, который был спровоцирован ростом производства железнодорожной отрасли и повышенной в апреле 2018 года антидемпинговой пошлиной на колеса производства Украины. После принятия решения о приостановки антидемпинговой пошлины появилась возможность закупать ж/д колеса у компании "Интерпайп" по конкурентоспособной цене, что, в свою очередь, позволит в разы увеличить товарооборот между нашими компаниями и полностью снять проблему с обеспечением Могилевского вагоностроительного завода комплектующими", – сообщил Петр Пархомчик.

Напомним, "Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В компании работает 12 тысяч сотрудников.

ОАО "БелАЗ" – управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" – специализируется на выпуске карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.

Предприятие основано в 1948 году. За всю историю Белорусским автомобильным заводом разработано более 550 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 450 тонн, выпущено свыше 160 тысяч единиц карьерных самосвалов, которые поставлялись более чем в 80 стран мира.

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