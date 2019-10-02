 "БелАЗ" готов участвовать в тендере на поставку вагонов для "Укрзализныци" за средства ЕБРР

Об этом, отвечая на вопросы журналистов в Киеве, сообщил генеральный директор холдинга Петр Пархомчик, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы готовимся к участию", - сказал Пархомчик в ответ на уточняющий вопрос о том, собирается ли производитель выходить на тендер "Укрзализныци". Подробностей возможного сотрудничества представитель белорусской компании озвучивать не стал, сославшись на коммерческую тайну.

Вместе с тем Пархомчик сообщил, что в этом году "БелАЗ" поставит 20 вагонов-зерновозов частному заказчику. В следующем году объемы сотрудничества могут существенно вырасти.

"По вагонам в этом году будет поставлена первая партия из 20 вагонов для частного заказчика. Это все зерновозы. Но обсуждаются и другие вагоны на текущий и 2020 год, общая цифра - более 1 тыс. единиц", - рассказал он.

Как сообщалось, 2 октября "БелАЗ" подписал договор на поставку цельнокатаных железнодорожных колес от украинской компании "Интерпайп". До конца 2019 года Могилевскому вагоностроительному заводу (входит в состав "БелАЗ-Холдинг") должны быть поставлены 6 тыс. колес, в следующем году - 20 тыс.

По словам топ-менеджера "БелАЗа", Белорусская железная дорога имеет потребность в 60 тыс. ж/д колес в год.

"Всего в пределах республики потребность составляет 80-100 тыс. колес. При этом мы говорим о спросе на вагоны. Само по себе колесо никому не нужно, если не нужен вагон", - уточнил Пархомчик.

Напомним, в ноябре 2018 года ЕБРР и "Укрзализныця" подписали долгосрочное кредитное соглашение о выделении банком $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов. Кредит не предусматривает государственных гарантий. В прошлом месяце "Укрзализныця" наконец начала соответствующий тендерный процесс.

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