 Нацбанк начал продажу валюты для сдерживания падения курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
Таким образом, курс гривни за три дня вернулся на уровень средины сентября.
Как сообщалось, на понедельник, 30 сентября, Национальный банк установил курс гривни на уровне 24,0828 грн/$, максимального значения с января 2016 года.
На 1 октября курс был снижен до 24,1974 грн/$, на 2 октября – до 24,5553 грн/$.
С начала недели курс гривни упал на 3,2%.
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Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка, от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.
а наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в среднем до 25,7-25,8 грн/$, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.
Але всюди тут по форумах їм розповідали що "ну і де ваша гривня по 50/100? Продажні шоколадні"
Ось час все розставляє по місцям.
"... 2 зебила сегодня на кассе в АТБ: - А почему курс растет? - Так Порошенко летал к Гонтаревой и дал указание обвалить гривну. Какой пздц в голове у этих приматов..."
П.с. Я сьогодні зранку встиг ще купити по 24.95 .