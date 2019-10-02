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 Нацбанк начал продажу валюты для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк установил на четверг, 3 октября, курс гривни на уровне 24,8598 грн/$, снизив его на 30 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни за три дня вернулся на уровень средины сентября.

Как сообщалось, на понедельник, 30 сентября, Национальный банк установил курс гривни на уровне 24,0828 грн/$, максимального значения с января 2016 года.

На 1 октября курс был снижен до 24,1974 грн/$, на 2 октября – до 24,5553 грн/$.

С начала недели курс гривни упал на 3,2%.

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Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка, от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.

а наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в среднем до 25,7-25,8 грн/$, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151711
 
 
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 Топ комментарии
 
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"... 2 зебила сегодня на кассе в АТБ: - А почему курс растет? - Так Порошенко летал к Гонтаревой и дал указание обвалить гривну. Какой пздц в голове у этих приматов..."
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Ну "порохоботи" місяці чотири як вже казали що необгрунтоване укріплення гривні буде мати погані наслідки .
Але всюди тут по форумах їм розповідали що "ну і де ваша гривня по 50/100? Продажні шоколадні"
Ось час все розставляє по місцям.
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Обычные флуктуационные колебания. На этой неделе упала на 3.2%, на следующей вырастет на 4%. У нас сейчас экономика на подъёме, за 3 месяца правления Зеленского рост реального ВВП больше 3%, а это самые высокие темпы роста в Европе. При Петруччо мы о таких и мечтать не могли.

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Пиши уже во вселенной. И, кстати экономикой вообще то занимается правительство а не президент.
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- Не долго музыка играла... Да, зебилы? Нацбанк начал продажу валюты для сдерживания падения курса гривни - Цензор.НЕТ 3428
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"... 2 зебила сегодня на кассе в АТБ: - А почему курс растет? - Так Порошенко летал к Гонтаревой и дал указание обвалить гривну. Какой пздц в голове у этих приматов..."
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З такими темпами і ажіотажем населення, як сьогодні і вчора долар до кінця жовтня коштуватиме мінімум 50 грн !

П.с. Я сьогодні зранку встиг ще купити по 24.95 .
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