 Маркарова спрогнозировала рост ВВП Украины на 3%

Об этом Маркарова сказала она в эфире "Радио Свобода", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что на 3% мы точно выйдем по результатам этого года", – сказала Маркарова.

Ранее аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4% на фоне общего восстановления экономической ситуации и назначения нового правительства, однако ухудшили прогноз на 2021-2022 годы.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,2%, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

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