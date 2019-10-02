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Все про:ВВП (493) Минфин (1209) Маркарова (143)

 Маркарова спрогнозировала рост ВВП Украины на 3%

Министр финансов Оксана Маркарова ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года на 3%, как это предусматривает государственный бюджет.

Об этом Маркарова сказала она в эфире "Радио Свобода", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что на 3% мы точно выйдем по результатам этого года", – сказала Маркарова.

Ранее аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4% на фоне общего восстановления экономической ситуации и назначения нового правительства, однако ухудшили прогноз на 2021-2022 годы.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,2%, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151710
 
 
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Ці блумберги, мабуть, не в курсі, що зелена команда намітила зростання економіки на 40% за наступні 5 років. Обгадили всю малину, порохоботи.
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