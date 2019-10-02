 Путин допустил срыв сроков строительства "Северного потока-2" из-за Дании

Об этом российский президент Владимир Путин сказал на сессии "Российской энергетической недели", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По мнению Путина, Дания до сих пор не выдала разрешения на строительство трубопровода, поскольку подвергается давлению со стороны США.

Путин признал, что если такого разрешения не поступит, прокладка трубопровода обойдется России дороже и заставит сдвинуть сроки, но проект все равно будет реализован.

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Как сообщалось, ранее 2 октября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2", однако компания не может этого сделать без разрешения Дании. Иначе "Газпром" проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать - это не здорово".

Напомним, в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года все еще есть, но все упирается в позицию датских властей.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

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