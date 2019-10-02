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Все про:полиграфкомбинат_Украина (16) Prozorro (862) закупки (1025)

 Полиграфкомбинат "Украина" купил материал для бланков по 1 800 гривен за лист

ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" 19 августа заключило соглашение с компанией Inte Graph International FZE (ОАЭ) о поставке материала на 2,01 млн евро или 55,92 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года в аэропорт "Борисполь" поставят 31 тысячу листов какого-то материала для изготовления бланков документов по 64,8 евро или 1 804 грн за лист. Более подробная информация о нынешнем заказе в отчете о заключении договора не обнародована.

Арабская Inte Graph International FZE на сайте называет себя системным интегратором в области защищенной печати, защиты от подделок и выдачи идентификационных документов.

В 2017 году Кабинет министров передал контроль над полиграфическим комбинатом "Украина", занимающимся изготовлением ценных бумаг и документов, включая биометрические паспорта и ID-карты, от Национального банка Министерству экономического развития и торговли.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151702
 
 
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