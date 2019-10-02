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 Проезд для иностранцев по дорогам Украины нужно сделать платным, – Криклий

В Украине планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо в отношении наших автомобилистов, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат", – сказал Криклий.

Он также добавил, что планируется из государственного бюджета в следующем году получить дополнительные средства на дороги Украины.

"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель – отремонтировать 24 тыс. километров дорог за 5 лет, то, кроме Дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", – подчеркнул министр.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151697
 
 
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