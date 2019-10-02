 Путин предложил продлить контракт на транзит газа через Украину на один год

Об этом Путин заявил, выступая на Российской энергетической неделе, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"В переговорах с Украиной существуют развилки. Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство", – сказал российский президент.

"Если не успеет, подпишем с ними контракт на год", – добавил Путин, говоря о втором варианте.

Читайте также: Трехсторонние газовые переговоры возобновятся в конце октября, – Шефчович

Как сообщалось, ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что Украина представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы, соответствующую европейскому законодательству. По словам российского министра, если Украина успеет имплементировать европейскую систему с 1 января, российская сторона будет работать по новым правилам, в противном случае Москва предложит продлить срок действия старого соглашения.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России на прошедших в Брюсселе 19 сентября трехсторонних газовых консультациях были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram