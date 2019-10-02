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 Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.

По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Как сообщалось, с начала 2019 года подконтрольный групее "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Днепразот" начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи" .

По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта". 

ООО "Юнайтед Энерджи" основно в феврале 2018 года. Учредителем фирмы указан Андрей Короткевич-Лещенко. Он также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая зарегистрирована по общему адресу с "Юнайтед Энерджи". "Укр-Альянс Групп" в 2018 году на тендерах в системе ProZorrо для подтверждения наличия у нее газа предоставляла справки ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

Кроме того, "Юнайтед Энерджи" в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку электроэнергии для объектов "Прикарпаттяоблэнерго" братьев Суркисов.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 году – 2,3 млрд кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт электроэнергии из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151687
 
 
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 Топ комментарии
 
" Папа" хоче дешеву електроенергію ! мальчик зе погоджується !
А якже " торгівля на крові " - ГА зебіли ??
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Коломойский ради бабок готов уничтожить государство Украина и его песик ручной это выполняет!
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" Папа" хоче дешеву електроенергію ! мальчик зе погоджується !
А якже " торгівля на крові " - ГА зебіли ??
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Говорят собаки похожи на своих хозяев:

Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России - Цензор.НЕТ 7645
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фух. хоть нет этой барыжно-мародерской торговли не крови!
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Капец. В Украине своей что ли электроэнергии нет? Украина рекордсмен по количеству ГЭС и АЭС и все равно жаждут кормить Ахметова и Путина. В Украине все есть, самодостаточная страна, но народ убедили, что Путина и Ахметова необходимо кормить.
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а в новости хоть слово про Ахметова есть?
"Все", как раз, жаждут кормить Беню Коломойского.
А как иначе, зачем же он их к власти привел?
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Нет, но кормили Ахметова вчера, сегодня и завтра будем. А Коломойский думает, а чем я хуже?
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В Україні нема народу. Є нарід. Який обирає ото собі подібне в президенти/раду. Ось і вся проблема.
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Да врете вы все!
Беня не может на крови торговать!
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Минимум 200 с гаком лярдов гривен, которые папа Беня должен бюджету Украины. За Пинчука пока еще не знаю.
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Коломойский ради бабок готов уничтожить государство Украина и его песик ручной это выполняет!
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Ахметов дешего не дает .а Путлер дает. Под расстрел -Пороха ,Беню , Медведку , Ахметова !
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А де вихованець Бєні, Насіння Насінченко? Чому не блокує?
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Всенародно избранный подавляющим большинством граждан Украины Президент, мудро ведёт страну к восстановлению экономики и дружественных связей с братским российским народом
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Зейобіки... Ау? де ви?

Це зрада чи перемога Моніки Зелінскі?
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интересно сколько отката с этой торговли на крови будет получать Зеленский?
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Ну какой еще откат у должника? Долг платежом красен.В долгу то ведь Зе у Бени..
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ЗеДебилы, АУУУУУУУ!!! Что то вас не слышно про торговлю на крови Зелёным барыгой.
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