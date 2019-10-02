 Кабмин назначил Бородянскому трех заместителей

Как передает БизнесЦензор, об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил на своей странице в сети Facebook.

Как уточнили в пресс-службе министерства, первым заместителем министра назначен Анатолий Максимчук.

Согласно приведенной биографии, Максимчук закончил НТУ "Киевский политехнический институт" и Киево-Могилянскую бизнес-школу, работал заместителем генерального директора ООО "Старлайт Медиа", которым ранее руководил Бородянский.

Кроме того, заместителями министра назначены Ирина Подоляк (была первым заместителем председателя комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады VIII созыва) и Владимир Шумилин (основатель группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений).

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины назначила Владимира Бородянского на должность министра культуры, молодежи и спорта Украины.

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