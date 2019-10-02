 Рада сократила финансирование политических партий из госбюджета в 2 раза

Соответствующий президентский законопроект №1029 во втором чтении и в целом поддержали 237 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, законом будет сокращено ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

При этом право на госфинансирование получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие порог в 2%.

Кроме того, закон устанавливает, что руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законе прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы Нацагентства. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Большое количество изменений также вносится в закон о предотвращении коррупции. Его действие хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей.

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Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Как сообщалось, основываясь на действующих нормах законодательства, в проекте закона о госбюджете на 2020 год на государственное финансирование политических партий предусмотрено выделить 1,03 млрд грн. Из них 467,33 млн грн предлагается выделить на возмещение расходов партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах депутатов Рады, 567,06 млн грн - на финансирование уставной деятельности партий.

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