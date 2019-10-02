 Нацкомиссия одобрит сертификацию "Укрэнерго" в качестве независимого оператора

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно материалам регулятора, "Укрэнерго" обратилось к нему с запросом и документами 14 августа 2019 года. В соответствии с законом о "О рынке электроэнергии", комиссия в срок до четырех месяцев обязана принять предварительное решение о сертификации или отмене в ней.

В обнародованном проекте решения управление лицензирования регулятора отмечает: НЭК в целом соответствует требованиям отделения и независимости оператора системы передачи (ОСП). В то же время о компании необходимо до 20 октября изъять из своего устава ряд не соответствующих требованиям закона "О рынке электроэнергии" и другим нормативно-правовым актам в сфере энергетики положений.

НКРЭКУ после принятия решения передаст его Секретариату Энергетического Сообщества.

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Как сообщалось, в конце мая НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом оптовом рынке электроэнергии по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации. Конечный срок сертификации – 30 октября 2019 года (до этой даты действует лицензия "Укрэнерго").

Сертификация "Укрэнерго" является одним из требований директивы ЕС (2009/72 от 13 июня 2009 года об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии), имплементация которой входит в перечень международных обязательств Украины, а также закона "О рынке э/э". Согласно последнему, сертификация является необходимым условием для предоставления компании лицензии на право осуществления деятельности по передаче э/э в условиях нового оптового рынка.

ОСП для получения сертификации не должен быть частью вертикально-интегрированного объекта хозяйствования и не имеет права осуществлять деятельность по производству, распределению, поставке электроэнергии, а также трейдерскую деятельность.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

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