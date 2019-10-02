 Кабмин перенес продажу имущества банкротов в систему ProZorro, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если оно будет продаваться, будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие. Она называется "Prozorro.Продажи", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил перенести продажу имущества предприятий в процедуре банкротства в систему электронных торгов ProZorro до конца года.

В конце сентября глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал продажу конфискованных товаров также на аукционах через систему "ProZorro.Продажи".

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Ранее Максим Нефьодов отмечал, что реализация имущества должником в соответствии с требованиями нового Кодекса по процедурам банкротства должна осуществляться через систему "ProZorro.Продажи", но до сих пор она происходила через площадку госпредприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции.

Напомним, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060), а президент Украины в апреле 2019 года подписал этот документ.

В Кодексе прописаны новые подходы к банкротству, в том числе банкротство физических лиц и электронные аукционы для продажи имущества должников через электронную систему.

Электронная торговая система должна быть двухуровневая, состоять из центральной базы данных с модулем аукциона и электронных площадок. В Министерстве юстиции завили, что начали разработку процедуры проведения электронных аукционов для продажи имущества банкротов.

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