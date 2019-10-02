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 Рада изменила порядок выдачи лицензий

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1060 во втором чтении и в целом проголосовал 301 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, практическое применение положений закона  "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" выявило целый ряд проблем, связанных с его имплементацией, в также продемонстрировало несовершенство использованных в нем норм и примененных процедур.

В связи с этим, целью законопроекта является "усовершенствование существующего законодательного поля, направленного на упорядочение общественных отношений в сфере лицензирования хозяйственной деятельности".

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В частности, документом унифицируются штрафы за нарушение законодательства в сфере лицензирования, вводится приостановка лицензии в виде санкции за нарушения в этой сфере, уточняется перечень сведений о лицензировании, размещаемые в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди прочего, документом исключается из закона "О космической деятельности" положения о лицензировании космической деятельности, из закона "О защите общественной морали" – положения о лицензировании деятельности по обороту продукции сексуального и эротического характера.

В свою очередь, в Главном юридическом управлении парламента указали, что отдельные положения законопроекта не соответствуют и не согласуются с нормами Конституции и ряда других законов Украины, а также не учитывают правовые позиции Конституционного Суда Украины, высказанные в его соответствующих решениях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151659
 
 
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