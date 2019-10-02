 Газ на зиму по акционной цене купили 55 тысяч украинцев, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Это – первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны ее результатом. За месяц, в течение которого действовало предложение "Нафтогаза", им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем превышает 67 млн ​​кубометров", – сообщил Коболев.

По мнению главы "Нафтогаза", это подтверждает существование спроса на новые, более гибкие продукты для населения на газовом рынке.

"И такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по предоплате – это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги "газ+электричество", "энергия + энергоаудит + энергоэффективность", – отметил Коболев.

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Как сообщалось, в августе НАК "Нафтогаз Украины" предложил всем газопоставляющим компаниям открыть возможность для населения по покупке газа для отопления зимой по действующим низким летним ценам.

В рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители-физлица могли закупить до 25 сентября по фиксированной цене до 25 тыс. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

В конце сентября НАК "Нафтогаз Украины" запустил программу "Газовый запас" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.

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