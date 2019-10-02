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 Газ на зиму по акционной цене купили 55 тысяч украинцев, – Коболев

По итогам проведения акции "Газовый запас" для бытовых потребителей топливо на зиму по фиксированной цене закупили 55 тысяч семей.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Это – первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны ее результатом. За месяц, в течение которого действовало предложение "Нафтогаза", им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем превышает 67 млн ​​кубометров", – сообщил Коболев.

По мнению главы "Нафтогаза", это подтверждает существование спроса на новые, более гибкие продукты для населения на газовом рынке.

"И такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по предоплате – это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги "газ+электричество", "энергия + энергоаудит + энергоэффективность", – отметил Коболев.

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Как сообщалось, в августе НАК "Нафтогаз Украины" предложил всем газопоставляющим компаниям открыть возможность для населения по покупке газа для отопления зимой по действующим низким летним ценам.

В рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители-физлица могли закупить до 25 сентября по фиксированной цене до 25 тыс. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

В конце сентября НАК "Нафтогаз Украины" запустил программу "Газовый запас" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151654
 
 
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