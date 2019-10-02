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 В Греции остановилось движение транспорта из-за забастовки профсоюзов

Забастовка профсоюза рабочих проходит в среду в Греции в знак протеста планов по внесению изменений в трудовое законодательство.

Как сообщает агентство Associated Press, на работу не вышли сотрудники транспортной системы, банков, образовательных учреждений, а также журналисты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Из-за забастовки парализовано движение общественного транспорта, а также паромов, которые связывают многочисленные острова Греции и материковую часть. Однако забастовка не затронет работу аэропортов.

В рамках акции сотрудники газет, новостных порталов, телеканалов и радиостанции приостанавливают свою работу на 24 часа.

Участники забастовки выступают против планов правительства по проведению реформы трудового законодательства. В частности, подготовленный законопроект предполагает, что объявлять забастовку можно будет только при условии того, что больше половины членов профсоюза поддерживают это движение.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151646
 
 
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