 В Греции остановилось движение транспорта из-за забастовки профсоюзов

Как сообщает агентство Associated Press, на работу не вышли сотрудники транспортной системы, банков, образовательных учреждений, а также журналисты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Из-за забастовки парализовано движение общественного транспорта, а также паромов, которые связывают многочисленные острова Греции и материковую часть. Однако забастовка не затронет работу аэропортов.

В рамках акции сотрудники газет, новостных порталов, телеканалов и радиостанции приостанавливают свою работу на 24 часа.

Участники забастовки выступают против планов правительства по проведению реформы трудового законодательства. В частности, подготовленный законопроект предполагает, что объявлять забастовку можно будет только при условии того, что больше половины членов профсоюза поддерживают это движение.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram