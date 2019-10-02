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 Министр инфраструктуры уволил директора морского порта в Николаеве

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказ об увольнении директора ГП "Николаевский морской торговый порт" Сергея Митченко.

Об этом Криклий заявил во время рабочего совещания в Николаеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу сообщить, надеюсь, приятную новость. Подписываю приказ об увольнении Митченко Сергея Константиновича – руководителя Николаевского морпорта. К нему есть немало замечаний. Я думаю, что отдельную оценку его действиям дадут правоохранительные органы, которые будут это изучать", – заявил Криклий.

Николаевский морской торговый порт — одно из бюджетообразующих предприятий региона, он входит в пятерку крупнейших морских портов Украины и включен в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики Украины.

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Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил директоров трех морских портов: ГП "Одесский морской торговый порт", ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151638
 
 
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