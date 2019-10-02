 Окружение Микитася вышло из проекта строительства высотки на месте корпуса завода "Арсенал"

Об этом свидетельствуют данные официального сайта ГАСИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Заказчиком строительства является ООО "Философия девелопмент", которое в апреле этого года купило на аукционе корпус завода с участком за 563,71 млн грн.

Подрядчиком строительства указано ООО "Девижн Констракшн", учредителями которого являются Анатолий Мовчан (80%) и ПАО "ЗНВКИФ "Авераж" (20%), бенефициаром которого является россиянин Дмитрий Буряк.

"Девижн Констракшн" зарегистрирована по тому же адресу (Киев, Столичное шоссе, 103) и имеет тот же телефон (0442200156), что и другие фирмы Буряка. Такой же телефон имеет, в частности, ОК "ЖК "Стройэнерго", соучредителем которого является Олег Гуриненко. Также он является руководителем ООО "Трейд-Инвест", бенефициарным владельцем которого является Дмитрий Буряк.

Российский бизнесмен Дмитрий Буряк известен на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок.

20 сентября этого года Олег Гуриненко стал директором "Философии девелопмент". В то же время из состава учредителей компании вышло ООО "А.В.Инвестиции", которое основали люди из окружения экс-нардепа Максима Микитася.

Единственным владельцем "Философии девелопмент" сегодня является ООО "Монтадет", созданное в января 2019 года и учредителями которого значатся Алла Выговская (90%) и ООО "КУА "Система капитального инвестирования". Владельцами последнего является Ярослав Зозуля (0,1%) и кипрская компания "Валдез Лимитед" (Valdeze Limited, 99,9%).

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Как сообщалось, на 1,36 га по ул. Московской, 8 планируется строительство торгово-офисного комплекса "Arsenal Plaza". Ранее этот проект рекламировала корпорация "Укрбуд", однако сегодня сайт "Arsenal Plaza" закрыт, а в отделе продаж корпорации помещения в этом объекте не продают.

В конце августа Департамент градостроительства КГГА согласовало высоту этого объекта на уровне почти 51 м. Заметим, что строительство проводится в Центральном историческом ареале Киева, где существует ограничение по высоте - не выше 27 м.

Как сообщалось, 19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

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