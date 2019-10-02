 Импорт дизтоплива в сентябре вырос на 25%

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сентябре белорусские Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили в Украину 310 тыс. тонн дизтоплива, что составило 53% всех импортных поставок. Из этого объема 302 тыс. тонн было отгружено по железной дороге, остальные 8 тыс. тонн поступили в качестве тестовых поставок по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".

При этом в середине месяца источники в белорусской нефтяной отрасли прогнозировали по итогам месяца около 250 тыс. тонн, объясняя это необходимостью создать резерв под октябрь, когда Мозырский НПЗ уйдет на ремонт.

Кроме того, на треть выросли поставки российского ресурса через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле. В сентябре они составили 71 тыс. тонн против 52 тыс. тонн в августе.

Прямые железнодорожные поставки из России в сентябре увеличились до 35 тыс. тонн с 6 тыс. тонн в августе. Чуть более половины или 18,7 тыс. тонн пришлось на ресурс Орского НПЗ от компаний "Евростандарт" и "ЗНГК", остальные 16,7 тыс. тонн – на топливо "Лукойла", поставляемое компанией "Гран-При Ойл" (правопреемник "Укрэнерджи").

Также выросли поставки из Литвы – 53,8 тыс. тонн, что выше августовского уровня на 13% и максимальные с октября прошлого года.

Импорт через морские порты в сентябре увеличился в 2 раза, по сравнению с августом, до 119 тыс. тонн. В итоге впервые с конца 2015 года, когда РФ ввела эмбарго на поставку дизтоплива, доля морского импорта превысила 20% от общего объема импортных поставок.

По итогам 9 месяцев 2019 года импорт дизтоплива составил 4,49 млн тонн, что на 7,9% (330 тыс. тонн) превышает объем импорта за аналогичный период 2018 года.

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Как сообщалось, компания Wexler Group с 1 августа приостановила поставки российского дизтоплива в Украину по трубопроводу из-за постановления Кабмина Украины о спецспошлинах.

Перед этим Кабмин установил спецпошлину в размере 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива из РФ в Украину по трубопроводу.

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